Inter-Fiorentina, telecronisti Rai nella bufera: “Lo sanno tutti che si entra per raccomandazione politica”

Nella serata di ieri si è giocato l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina. A San Siro, i padroni di casa hanno vinto per 2-1 grazie alle reti di Candreva e Barella, inframezzate dal momentaneo pari di Caceres. Da registrare anche l’ingresso in campo di Eriksen che ha ufficialmente esordito con la nuova maglia.

La gara è stata trasmessa in diretta su Rai 1. Ed è proprio questo ad aver scatenato l’ira del web. Tantissimi utenti, infatti, si sono lamentati per una telecronaca definita insoddisfacente. Diversi errori grossolani, nomi e informazioni sbagliate. Ma, soprattutto, anche la fascia pubblicitaria mandata in onda al momento dell’ingresso in campo di Eriksen. Insomma, come spesso accade, i social non hanno risparmiato accuse, frecciate e chi più ne ha più ne metta. In tutto ciò, poi, non è mancata un po’ di sana ironia. In alto la FOTOGALLERY con i tweet più forti raccolti in rete.