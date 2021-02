L’Inter scappa in classifica e approfitta anche del passo falso della Juventus nella partita contro il Verona, niente da fare per il Genoa che ha disputato una partita troppo difensiva: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Pronti, via e la squadra nerazzurra passa subito in vantaggio, dopo 30 secondi è il solito devastante Lukaku a sbloccare la sfida. La compagine di Ballardini non è in grado di reagire e sono i padroni di casa ad avvicinarsi al raddoppio. La squadra di Conte chiude i conti con Darmian, assist ancora una volta del belga. Entra Sanchez ed il cileno firma il definitivo 3-0. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Inter-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Darmian 7, Barella 7, Brozovic 6, Eriksen 6.5, Perisic 6.5; Lukaku 7.5, Lautaro 7. All. Conte. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini s.v., Sanchez 7, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Young s.v., Vidal, D’Ambrosio s.v., Pinamonti

GENOA (3-5-2): Perin 7; Goldaniga 5.5, Radovanovic 5, Zapata 5.5; Ghiglione 6, Melegoni 6, Rovella 6, Strootman 5, Czyborra 5.5; Pjaca 5.5, Scamacca 5.5. All. Ballardini. A disposizione: Marchetti, Criscito, Behrami 5.5, Zajc, Portanova 5.5, Pandev 5.5, Destro, Onguene 4.5, Badelj, Masiello, Shomurodov 5.5, Zappacosta