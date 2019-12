Inter-Genoa 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Romelu batte Romero e il romeno, Motta non mangia il panettone [FOTO]

Inter-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter passeggia sui resti del Genoa. A San Siro finisce 4-0 per la squadra di Conte, Thiago Motta non mangerà il panettone. Le reti nerazzurre portano le firme di Lukaku (doppietta), Gagliardini ed Esposito, alla prima rete in Serie A. L’attaccante belga dell’Inter il nostro migliore in campo, male tutto il Genoa, in particolare pessimi Jagiello e Pinamonti. In alto la FOTOGALLERY.

Inter-Genoa, le pagelle di CalcioWeb

Inter

Handanovic 6 – Di solito è abituato a parare quasi tutto, oggi il pallone non arriva quasi mai dalle sue parti: FATE GIOCARE ANCHE ME?

Skriniar 6 – Gli attaccanti del Genoa pungono pochissimo, lo slovacco si limita a controllare: SENZA SBAVATURE.

de Vrij 6 – Come sopra, gara abbastanza agevole: SENZA AFFANNO.

Bastoni 6.5 – La stagione in prestito a Parma gli ha permesso di crescere tanto, sembra un difensore affermato: PRECISO ED ELEGANTE.

Candreva 7 – Slalomeggia tra i birilli genoani manco fosse l’Alberto Tomba dei tempi d’oro: MESSI DEI POVERI (75′ Lazaro 5.5)

Gagliardini 7.5 – Torna titolare dopo l’infortunio e prova subito a segnare di testa, al secondo tentativo trova il gol, per non farsi mancare niente si guadagna anche il rigore, i rossoblu gli portano bene: VEDE GENOA E POI SEGNA (72′ Sensi 6)

Borja Valero 6 – Partita onesta del centrocampista spagnolo, senza infamia né lode: VALE(RO) UN 6 PIENO.

Vecino 6 – Il centrocampo nerazzurro accompagna poco, gli inserimenti sono affidati a Gagliardini, l’uruguayano fa più lavoro sporco: MEDIANO DI ROTTURA.

Biraghi 6 – Fare peggio delle ultime uscite era impossibile, non viene fischiato ed è già un successo: SOLO APPLAUSI (78′ Dimarco sv)

Esposito 7 – Lukaku gli cede il compito di calciare il rigore e il ragazzino non si fa pregare, ottima partita la sua: PREDESTINATO.

Lukaku 9 – Trova un altro gol con un bel colpo di testa, poi cede il rigore a Esposito dimostrando altruismo, completa con un sinistro da paura e fa 12 in campionato: ROMELU BATTE IL ROMENO.



Genoa

Radu 6 – Miracoloso sul colpo di testa di Gagliardini, incolpevole per il resto, pochissimi errori in stagione: SBAGLIA DI RADU.

Biraschi 4.5 – Chiamato a sostituire Zapata da diverse partite è in difficoltà: BIRASCHI IL FONDO DEL BARILE.

Romero 4 – Dovrebbe essere lui a guidare la difesa del Grifone, ma spesso randella e viene risparmiato dall’arbitro: PICCHIATORE GRAZIATO.

Criscito 5 – A volte gioca da terzino sinistro, a volte da terzo centrale, oggi sembra essere confuso da questi continui cambiamenti: COME CHECCO ZALONE, VOGLIO FARE IL POSTO FISSO.

Ghiglione 5.5 – Dopo le prime giornate ottime, in cui ha dispensato assist manco fosse un distributore di merendine, sembra essersi inceppato: INSERIRE LA MONETINA.

Jagiello 3 – Davvero era in campo? Ce ne siamo accorti al momento di scrivere le pagelle, mistero: JA-GIALLO (62′ Rovella 6.5)

Radovanovic 5 – Dovrebbe essere l’uomo che detta i tempi di gioco ma evidentemente è balbuziente: RADO(NON)VANOVIC.

Cassata 5 – Scivola (o si lascia andare) due tre volte ad inizio gara, sembra avere il sapone al posto dei tacchetti: PALMOLIVE.

Agudelo 5 – Mostra qualche giocata, ma va ad intermittenza come le luci dell’albero di Natale, poi decide di stendere Gagliardini come se non ci fosse un domani: FRANA.

Sanabria 5.5 – Nella ripresa prova a lottare contro i giganti nerazzurri, ma è tutto solo: DAVIDE CONTRO GOLIA (75′ Cleonise 5)

Pinamonti 4 – Sarà il periodo di forma, sarà l’emozione di giocare contro la squadra proprietaria del suo cartellino, fatto sta che non si vede mai: DIAFANO (72′ Favilli 5)