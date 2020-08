Inter-Getafe 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku 30 e lode, Godin canta “eravamo quattro amici al VAR” [FOTO]

Inter-Getafe, le pagelle – Le italiane partono bene nelle coppe europee post-lockdown. L’Inter si sbarazza del Getafe con un gol per tempo: apre Lukaku, chiude Eriksen. In mezzo il rigore sbagliato da Jorge Molina. Tante note positive nella squadra di Conte, Godin l’unico insufficiente per il penalty propiziato con un fallo di mano incomprensibile. In alto la FOTOGALLERY.

Inter-Getafe, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2):

Handanovic 7 – Fa un’uscita a vuoto che mette paura ai tifosi dell’Inter, ma tra i pali e con i piedi è impeccabile. Decisivo in almeno un paio di circostanze, vola dappertutto: SUPERMAN.

Godin 5 – Sopperisce con l’esperienza laddove il fisico e le gambe non reggono più. Il problema è che prova a dare una mano di troppo e finché l’arbitro non vede va bene, ma le telecamere lo pizzicano: ERAVAMO QUATTRO AMICI AL…VAR.

de Vrij 6.5 – E’ stato nominato miglior difensore della Serie A appena conclusasi e stasera fa vedere il perché. Qualche leggera sbavatura all’inizio (come tutta la squadra) poi guida la retroguardia da leader e spazza via tutto: SWIFFER.

Bastoni 7 – Bastoni di cognome ma non di fatto. Ai piedi al posto di due bastoni ha due goniometri e così misura l’angolo del lancio per Lukaku e lo serve alla perfezione: GEOMETRA.

D’Ambrosio 7 – E’ in un momento straordinario. Ha un ‘pensiero stupendo’ quando si fa trovare sul secondo palo e va ad un passo dalla rete, ha una ‘pazza idea’ quando va in mezza rovesciata come si faceva da bambini sulla spiaggia e sfiora il gol capolavoro: PATTY PRAVO AMICIZIA LUNGA (84′ Biraghi sv)

Barella 7 – Spezza il ritmo del Getafe con due-tre uscite palla al piede da applausi. Prende per mano la squadra come non accadeva da tempo: A VOLTE RITORNANO.

Brozovic 6 – Come sempre non si risparmia ed è il centrocampista insostituibile nello scacchiere di Conte. Serata così così dal punto di vista dell’impostazione: L’ULTIMO DEI MOHICANI (81′ Eriksen 7)

Gagliardini 6 – Fa spesso a sportellate con i tignosi spagnoli e ne esce diverse volte vincitore: GARIBALDINO.

Young 6 – Con l’Atalanta aveva trovato il gol ricordandosi di quando faceva l’ala, stasera preferisce fare il terzino e attacca poco: CON IL CONTAGOCCE.

Lukaku 7.5 – Partiamo dalla nota negativa, l’unica. Si mangia un gol clamoroso sull’1-0. Ma per il resto cosa gli vogliamo dire? Al primo pallone toccato, abbatte il diretto marcatore a suon di spallate e fulmina Soria con un sinistro potente. Non sbaglia un colpo e sigla l’ennesimo gol della stagione: 30 E LODE.

Lautaro​ 6.5 – Sfugge due volte alla marcatura avversaria come una vecchia volpe, ma Soria è bravo a negargli il gol: FURBO COME INZAGHI, LETALE COME OKAN BURUK (70′ Sanchez 6)

GETAFE (4-4-1-1): Soria 6.5; Damian Suarez 5.5, Djené 5, Etxeita 4, Olivera 5.5 (88′ Portillo sv); Nyom 5.5 (69′ Jason 5.5), Arambarri 5 (89′ Hugo Duro sv), Timor 5, Cucurella 6.5; Maksimovic 5 (56′ Angel 6.5); Mata 5.5 (69′ Molina 4.5).