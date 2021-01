E’ stato ribattezzato il derby d’Italia ed è fondamentale per la classifica. Stiamo parlando della partita Inter-Juventus, gara chiave per la lotta scudetto: i bianconeri sono in netta ripresa e hanno recuperato terreno proprio sul club nerazzurro, gli uomini di Antonio Conte non stanno di certo attraversando un momento entusiasmante ma contro una grande squadra possono esaltarsi. Sono tanti i calciatori in grado di fare la differenza, ovviamente gli occhi sono puntanti su Lukaku e Cristiano Ronaldo, anche Morata e Lautaro si candidano ad essere protagonisti.

Le Wags di Inter-Juve

La super sfida Inter-Juventus si disputerà senza la presenza del pubblico, anche il mondo del calcio deve convivere con la pandemia da Coronavirus. Non ci sarà la presenza delle Wags sugli spalti, un vero peccato soprattutto per i telespettatori: sono infatti tantissime le compagne dei calciatori, una più bella dell’altra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini delle Wags di Inter-Juventus.