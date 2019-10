Inter-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku bradipo, Higuain decisivo [FOTO]

INTER-JUVENTUS, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – La Juventus fa suo il Derby d’Italia e scavalca l’Inter. A San Siro, una grande partita, finisce 1-2. A segno Dybala dopo 4′, pari di Lautaro Martinez su rigore al 18′, decide Higuain all’80’. Benissimo il tridente bianconero, ma anche Pjanic, Lautaro Martinez e Brozovic i migliori tra i nerazzurri. In alto la FOTOGALLERY.

INTER-JUVENTUS, LE PAGELLE DI CALCIOWEB

Inter (3-5-2):

Handanovic 6.5: incolpevole sui gol, un paio di buoni interventi: EFFICACE.

Godin 6: esperto della difesa vecchio stampo, anche se ogni tanto si inceppa: RETRO’ (54′ Bastoni 6)

de Vrij 6: soffre il giusto come i suoi compagni contro il duo Dybala-Ronaldo: ATTENTO.

Skriniar 6: scende in campo carico come Bobo Vieri prima della serata all’Hollywood: BOMBER, ANCHE SE FA IL DIFENSORE.

D’Ambrosio 6.5: viene inserito da Conte per dare più copertura sulla fascia rispetto a Candreva e fa benissimo il suo compito: LA SUA PRESENZA, OVUNQUE GIOCHI, E’ IMPRESCINDIBILE COME QUELLA DI LOREDANA BERTE’ AL FESTIVAL DI SANREMO.

Barella 6: sa fare entrambe le fasi, non disdegna l’intervento duro quando c’è da mettere la gamba, pronto per il sequel del noto film con Richard Gere, prossimamente in sala: SE SCAPPI TI STENDO.

Brozovic 6.5: la sua gioia più grande è stata la nascita del figlio, avvenuta proprio oggi, in serata gli tocca un’altra Joya, Dybala, che spesso girovaga dalle sue parti, fa bene sia in interdizione che in fase di costruzione, glaciale in un paio di uscite palla al piede: BIG DADDY.

Sensi 6: partita onesta la sua fino a quando rimane in campo, un infortunio non si capisce bene se all’adduttore o all’inguine lo costringe ad abbandonare la contesa: ALZA BANDIERA BIANCA, SICURAMENTE NON MANGERA’ L-INGUINE (33′ Vecino 6.5)

Asamoah 6: spinge meno del solito, contenuto bene da Cuadrado, morbido in un paio di contrasti: ASA-MOU.

Lautaro Martinez 7.5: rende onore al soprannome di “Toro”, si scatena nel primo tempo, trascina la squadra e la fa riemergere dopo lo svantaggio come la pinna di una squalo dall’acqua: JAKE LA MOTTA (78′ Politano 6)

Lukaku 5: prova a dialogare con i compagni ma sbaglia parecchio, troppo lento e impreciso in alcune fasi decisive: BRADIPO.

Juventus (4-3-1-2):

Szczesny 6.5: salva un bel tiro di Lautaro Martinez nel primo tempo: GATTO.

Cuadrado 6.5: ha un cliente difficile come Asamoah, ma tutto sommato difende bene, qualche buona iniziativa in fase offensiva, prestazione solida, i consigli di Barzagli danno i primi frutti: SPALLE CUADRADE.

Bonucci 6.5: si mangia Lukaku in diverse occasioni, favorito anche dalla lentezza del belga, se potesse fucilare i suoi compagni ogni volta che sbagliano lo farebbe, ma per fortuna non trova le armi: TERMINATOR.

de Ligt 5: entra in campo pronto per iniziare la partita, peccato pensi si tratti di pallavolo: MILA E SHIRO.

Alex Sandro 6: perde un paio di duelli con D’Ambrosio, ma salva su Lautaro nel secondo tempo: SENZA INFAMIA NE’ LODE.

Khedira 5: fuori dal gioco e fuori posizione: FUORI LUOGO COME GIANNA NANNINI ALLE SELEZIONI DI MISS ITALIA (62′ Bentancur 6.5)

Pjanic 7: stasera di certo non tocca il numero di palloni che vuole Sarri, ma è imprescindibile: PREZIOSO COME L’ACQUA NEL DESERTO.

Matuidi 5.5: prestazione anonima, si vede pochissimo: SI NASCONDE COME LUCIANO GAUCCI QUANDO VEDE LA FINANZA.

Bernardeschi 5.5: non ripete la buona prestazione sfoderata contro il Bayer Leverkusen, costretto a fare il lavoro sporco fino alla fine: NEGLI SPOGLIATOI LAVA PURE LE DIVISE DEI SUOI COMPAGNI (62′ Higuain 8)

Dybala 7.5: illumina San Siro dopo 4′, regalando una Joya a Sarri, cala, comprensibilmente, con l’andare del tempo: RITROVATO (71′ Emre Can 6.5)

Cristiano Ronaldo 7: altra super partita del portoghese, regala spettacolo e giocate, gli manca solo il gol, lo troverebbe anche, ma il fuorigioco di Dybala glielo fa annullare: CR-SETTE.