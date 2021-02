Si è conclusa l’andata delle semifinali di Coppa Italia, sono scese in campo Inter e Juventus, la squadra di Andrea Pirlo si conferma in ottima forma. Il migliore in campo è stato Cristiano Ronaldo: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. A passare in vantaggio è l’11 di Antonio Conte, buona giocata di Barella e Lautaro Martinez non sbaglia con un tiro che trova impreparato Buffon. La reazione dei bianconeri è immediata, Cuadrado si procura un calcio di rigore e Cristiano Ronaldo non sbaglia. Lo stesso portoghese approfitta della frittata Handanovic-Bastoni e sigla l’1-2. Il risultato non cambia più, Juventus ad un passo dalla qualificazione in finale.

Inter-Juventus, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-5-2):

Handanovic voto 4.5: combina la frittata in occasione del secondo gol di Cristiano Ronaldo.

Skriniar voto 5.5: non si registrano grosse sbavature, ma non è nemmeno nella migliore condizione.

de Vrij voto 6: prestazione positiva per l’ex Lazio che guida la difesa.

Bastoni voto 4.5: errore da matita rossa in occasione del secondo gol di Cristiano Ronaldo.

Darmian voto 5.5: ci prova anche nella metà campo avversaria, ma con poca precisione.

Barella voto 6.5: protagonista in occasione del gol realizzato da Lautaro Martinez.

Brozovic voto 6: i palloni più importanti passano dai sui piedi, è il geometra del centrocampo.

Vidal voto 5.5: ci prova con qualche inserimento, passo indietro rispetto alla sfida di campionato.

Young voto 5: procura il calcio di rigore su Cuadrado, giocata ingenua per un calciatore della sua esperienza.

Sanchez voto 5.5: poco movimento, non riesce ad incidere.

Lautaro voto 6.5: sblocca la partita con un tocco improvviso che beffa Buffon. Per il resto si fa vedere poco.

(dal 66′ Perisic 5.5)

(dal 72′ Eriksen 5.5)

(dall’86’ Sensi s.v.)

(dall’86’ Pinamonti s.v.)

JUVENTUS (4-4-2):

Buffon voto 6: sembra responsabile in occasione del gol di Lautaro Martinez, miracoloso su Darmian.

Cuadrado voto 7: si procura il calcio di rigore, non si ferma un attimo sulla fascia.

Demiral voto 6.5: salva incredibilmente un gol con un colpo di tacco.

de Ligt voto 6: responsabile in occasione del gol di Lautaro Martinez, per il resto non sbaglia.

A. Sandro voto 5.5: troppo disattento e molti errori in fase difensiva.

Bernardeschi voto 6: non è stata una partita entusiasmante, ma va vicino al gol nel secondo tempo.

Bentancur voto 6.5: perde un pallone sanguinoso, ma per il resto è praticamente perfetto.

Rabiot voto 5.5: continua a non entusiasmare, in difficoltà in entrambe le fasi.

McKennie voto 6: la solita partita di grande quantità ed anche qualità.

Kulusevski voto 6: si sacrifica molto, a uomo su Brozovic. Il lavoro è preziosissimo.

C. Ronaldo voto 7.5: sblocca il risultato su calcio di rigore, poi approfitta della frittata Handanovic-Bastoni.

(dal 69′ Danilo 6)

(dal 76′ Arthur s.v.)

(dal 76′ Morata s.v.)

(dal 90′ Chiellini s.v.)

(dal 90′ Chiesa s.v.)