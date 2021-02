La partita d’andata della prima semifinale di Coppa Italia ha visto di fronte Inter e Juventus, successo esterno della squadra di Andrea Pirlo che si è avvicinata tantissimo alla qualificazione in finale. Il vantaggio per i nerazzurri è stato siglato da Lautaro Martinez, leggero errore del portiere Gigi Buffon. La reazione ospite non si fa attendere, Cuadrado si procura un calcio di rigore su un fallo ingenuo di Young, dal dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che non sbaglia. Pochi minuti e sempre il portoghese approfitta di un errore Handanovic-Bastoni, 1-2 il risultato finale.

Le reazioni del web

Subito dopo il match si sono scatenate le discussioni e le reazioni da parte del mondo del web. In particolar modo nel mirino è finito il rigore concesso alla Juventus per un fallo di Young su Cuadrado: il colombiano sembra in vantaggio, si sta discutendo sull’entità della trattenuta dell’interista. Non sono mancate le proteste per la decisione dell’arbitro. Sono stati pubblicati tanti meme anche su Handanovic, l’estremo difensore è stato autore di un grave errore in occasione del secondo gol di Cristiano Ronaldo, l’incomprensione con Bastoni è risultata fatale per il risultato finale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.