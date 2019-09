Inter-Lazio 1-0, le pagelle di CalcioWeb: D’Ambrosio si prende la copertina di giornata [FOTO]

Inter-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata una delle sei sfide di questa quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione: il match di San Siro tra nerazzurri e biancocelesti. Obiettivo di entrambe era dar continuità dopo le vittorie del weekend rispettivamente contro il Milan nel derby e contro il Parma all’Olimpico. Occhi puntati, chiaramente, sulla capolista di Antonio Conte, che non ha intenzione di fermarsi dopo le quattro vittorie di fila. E così è: 5 su 5 per l’Inter che vince di misura grazie ad una rete di D’Ambrosio. Punteggio pieno e ruolo di capolista solitaria per la squadra nerazzurra. Queste, al termine del match, le pagelle di CalcioWeb.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin 6.5, de Vrij 6.5, Skriniar 6; D’Ambrosio 7, Vecino 5.5 (57′ Sensi 6), Brozovic 6, Barella 6, Biraghi 7; Politano 6 (77′ Lautaro sv), Lukaku 6 (83′ Sanchez sv).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; Bastos 5.5, Acerbi 6.5, Luiz Felipe 6; Jony 5.5, Luis Alberto 5.5 (65′ Lucas Leiva 6), Parolo 6, Milinkovic 5.5 (73′ Berisha 6), Lazzari 5.5; Correa 5.5, Caicedo 6 (53′ Immobile 6).