“Allegri non ha senso”, “con Inzaghi massimo al quarto posto”, le reazioni in casa Inter dopo l’addio di Conte

Una vera e propria tempesta in casa Inter: è andata in scena la rottura tra i nerazzurri e l’allenatore Antonio Conte. L’ultimo incontro tra le parti non ha portato gli effetti sperati, il club ha comunicato la volontà di voler ridimensionare a causa dei gravi problemi dal punto di vista economico. L’intenzione è quella di ridurre i costi e incassare dalla cessione di qualche big, Conte è un allenatore vincente e punta sempre al massimo e non ha gradito la strategia imposta dal club. Al momento non esistono i margini per proseguire il rapporto. Si tratta di un duro colpo per i tifosi dell’Inter, il rischio sembra quello di ridimensionare anche gli obiettivi in campionato.

Conte verso l’addio all’Inter, le reazioni

L’inter è adesso alla ricerca del sostituto di Antonio Conte e sono in corso valutazioni. L’intenzione sembra quella di affidarsi ad un allenatore italiano o comunque reduce da un’esperienza in Serie A: i nomi caldi sono quelli di Allegri, Simone Inzaghi, Sarri e Mihajlovic. Nel frattempo sono arrivate tantissime reazioni da parte dei tifosi dell’Inter ma anche delle altre squadre. Sui social sono stati pubblicati tantissimi messaggi, la delusione è tanta per la mancata conferma di Conte, in più è già iniziata la corsa al sostituto. “Sogno il ritorno di Spalletti”, “Allegri non ha senso”, “con Inzaghi massimo al quarto posto”, si legge sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.