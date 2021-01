Partita incredibile ai quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan, un derby che ha portato anche tantissima tensione. Qualificazione per la squadra di Antonio Conte proprio nei minuti finali di gara, beffa per i rossoneri che hanno dovuto giocare in inferiorità numerica. Nel primo tempo infortunio per il difensore Kjaer, poi il vantaggio siglato da Zlatan Ibrahimovic. Alla fine del primo tempo rissa pesantissima tra lo svedese e Lukaku, i due calciatori si sono dati appuntamento nello spogliatoio.

Al 58′ doppia ammonizione per Ibrahimovic e Milan in 10. Al 71′ arriva il pareggio con il rigore trasformato da Lukaku. Si va ai tempi supplementari ed a tempo quasi scaduto è arrivato il gol della qualificazione con la punizione di Eriksen. Finisce 2-1, Inter in semifinale e Milan eliminato. In alto la FOTOGALLERY.