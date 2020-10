Inter-Monchengladbach 2-2, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku salva Conte, il tecnico deve preoccuparsi [FOTO]

Inter-Monchengladbach, le pagelle di CalcioWeb – Non è di certo entusiasmante l’inizio di stagione in casa Inter, la squadra di Antonio Conte continua a non convincere. I nerazzurri sono anche sfortunati, la notizia dell’ultim’ora è stata l’indisponibilità di Hakimi dopo la positività al Coronavirus. Ma il club italiano si conferma in difficoltà dal punto di vista fisico, servirà un cambio di passo a partire dalle prossime partite. Dopo un primo tempo anonimo, la partita si sblocca nella ripresa, bravo Lukaku ad andare in gol in mischia. L’inter non riesce a chiudere i conti ed il Monchengladbach trova il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Bensebaini. Gli ospiti passano in vantaggio con un contropiede di Hofmann, al 90′ è ancora Lukaku a realizzare il definitivo 2-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Inter-Monchengladbach, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6, De Vrij 6, Kolarov 5.5; Darmian 6, Barella 5.5, Vidal 5.5, Perisic 6 (dal 79′ Bastoni s.v.); Eriksen 5.5 (dal 79′ Brozovic s.v.); Lukaku 7.5, Sanchez 5.5 (dal 46′ Martinez 6).

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6, Ginter 6.5, Elvedi 6.5, Bensebaini 7; Kramer 6, Neuhaus 6.5; Thuram 6.5, Embolo 5.5, Hofmann 7; Plea 6