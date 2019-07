Inter, questa volta i rigori la premiano: battuto il PSG grazie a Longo, Handanovic e… Areola [FOTO]

Questa volta i rigori premiano l’Inter. Dopo la sconfitta dagli undici metri contro la Juve qualche giorno fa, i nerazzurri escono vittoriosi dalla sfida di International Super Cup contro il Paris Saint Germain. Decisivo Handanovic, che si conferma un ottimo para-rigori neutralizzandone due e permettendo così a Joao Mario di mettere fine alla contesa dopo che Candreva aveva rischiato di rovinare tutto colpendo la traversa con un cucchiaio.

Ma Handanovic non è l’unico a prendersi i meriti. Bisogna infatti ringraziare innanzitutto Longo, autore del gol del pari nerazzurro praticamente allo scadere (94′), e poi Areola, portiere del PSG non proprio impeccabile in occasione della rete. Francesi che avevano chiuso avanti all’intervallo grazie alla marcatura di Kehrer al 43′

In attesa di novità dal mercato, il tecnico nerazzurro Antonio Conte è ancora costretto a fare a meno dei centravanti, schierando dall’inizio la coppia d’attacco Perisic-Esposito. Barella per la prima volta titolare, con Sensi e Brozovic a completare il trio e Dalbert e D’Ambrosio sulle fasce. In alto la FOTOGALLERY del match.