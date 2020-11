Inter-Real Madrid 0-2, le pagelle di CalcioWeb: nerazzurri disastrosi, sono quasi fuori dal girone [FOTO]

Inter-Real Madrid, le pagelle di CalcioWeb – Brutta prestazione per l’Inter nella partita di Champions League, la squadra di Antonio Conte è con un piede e mezzo fuori dagli ottavi di finale, servirà una vera e propria impresa nelle ultime due partite. I Blancos sono stati superiori per tutti i 90 minuti, vantaggio dopo appena 7 minuti, Hazard supera Handanovic. Poi la follia di Vidal che prende due gialli ravvicinati e lascia la squadra in 10 uomini. Nella ripresa la squadra di Zidane controlla e trova il raddoppio con Rodrygo. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 0-2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 5, De Vrij 6, Bastoni 5.5 (dal 46′ D’Ambrosio 5.5); Hakimi 4.5 (dal 64′ Sanchez 5), Gagliardini 5 (dal 78′ Sensi s.v.), Vidal 3, Young 5; Barella 5; Lukaku 5.5 (dall’86’ Eriksen s.v.), Lautaro 5 (dal 46′ Perisic 5.5). All.Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois 6; Carvajal 6, Varane 6, Nacho 6,5, Mendy 6; Modric 6,5, Kroos 6,5, Odegaard 6,5 (dal 58′ Casemiro 6); Lucas Vazquez 8, Mariano 5,5 (dal 59′ Rodrygo 6,5), Hazard 6,5. All. Zidane 6