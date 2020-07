L’Inter risponde all’Atalanta e torna al secondo posto: 2-0 al Napoli, la vice-Juve si deciderà negli ultimi 90 minuti [FOTO]

L’Inter risponde all’Atalanta e torna al secondo posto della classifica, alle spalle della Juventus. E’ andata in archivio la seconda partita della penultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Antonio Conte ha affrontato il Napoli. Nel complesso è stata una vittoria meritata per i padroni di casa, gli uomini di Gennaro Gattuso non solo stati lucidi, soprattutto in fase realizzativa, nel complesso sono state poche le occasioni create. Handanovic ha riscattato le ultime prestazioni e quando chiamato in causa ha risposto presente.

La partita si sblocca dopo appena 11 minuti, il marcatore è stato D’Ambrosio, il terzino si conferma anche in fase realizzativa. L’altra occasione più pericolosa nel primo tempo è sempre di marca nerazzurra, tiro a botta sicura del centrocampista Brozovic, risposta strepitosa di Meret. Nel secondo tempo Conte si gioca la carta Lautaro Martinez, l’argentino chiude i conti per il definitivo 2-0. L’esultanza del Toro è polemica: “parlate, parlate”, è il gesto con le mani.

Sono tre punti importanti per l’Inter che torna nuovamente al secondo posto, dovrà mantenere la posizione nello scontro proprio contro l’Atalanta. Il Napoli rimane a quota 59 punti, al settimo posto. Il Milan ha l’occasione di scappare definitivamente. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.