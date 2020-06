Inter-Sampdoria 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Eriksen inventa, la LuLa completa l’opera [FOTO]

Inter-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Partita dai due volti nell’ultimo match di recupero per il 25esimo turno del campionato di Serie A, si sono incontrate Inter e Sampdoria. Successo per la squadra di Antonio Conte, i nerazzurri si portano a 6 punti dalla Juventus e continuano a credere allo scudetto. La classifica dei blucerchiati fa paura, soprattutto per quanto visto in campo oggi: il vantaggio dalla retrocessione è di un solo punto.

Nel primo tempo non c’è partita, Ranieri lancia LaGumina. L’Inter domina in lungo ed in largo. Eriksen è il migliore in campo, molto bene Lautaro. Gli attaccanti nerazzurri scambiano molto bene, grande azione con l’assist dell’ex Tottenham e Lukaku non sbaglia. Al 33′ il raddoppio firmato proprio da Lautaro. Nella ripresa è un’altra Sampdoria e riesce a riaprire i conti con Thorsby. Nel finale forcing, ma il risultato non cambia più, finisce 2-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Inter-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6, Skriniar 6, De Vrij 5.5, Bastoni 5.5, Candreva 6 (dal 73′ Moses 5), Gagliardini 6.5, Barella 6, Young 6 (dal 74′ Biraghi 6), Eriksen 8 (dal 79′ Borja Valero s.v.), Lukaku 7, Lautaro 7.5 (dall’83’ Sanchez s.v.).

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 5.5, Colley 6.5; Thorsby 6.5, Linetty 6 (dall’81’ Vieira s.v.), Bertolacci 5.5 (dall’81’ Askildsen s.v., Jankto 6 (dal 69′ Leris 5.5), Murru 5.5; Ramirez 5.5 (dal 69′ Depaoli 6); La Gumina 5 (dal 76′ Bonazzoli s.v.).