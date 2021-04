Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Lukaku-Martinez, lo champagne è già in frigo

L’Inter si conferma in ottima forma e si avvicina sempre di più alla vittoria della scudetto, anche il Sassuolo si è dovuto arrendere. Sembra proprio questione di tempo, poi la squadra di Antonio Conte potrà festeggiare il titolo, un traguardo meritato considerando l’andamento della stagione. La compagine di De Zerbi non ha comunque demeritato, è riuscita a far girare bene il pallone ma senza rendersi particolarmente pericolosa. La gara si sblocca con il solito Lukaku, stagione veramente incredibile per il belga. Poi l’Inter controlla fino al 67′ quando è Lautaro Martinez a chiudere definitivamente i conti, la squadra di De Zerbi recrimina per un rigore non fischiato. Nel finale il gol della bandiera di Traore, finisce 2-1. Altro passo verso lo scudetto dell’Inter, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Inter-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

INTER – Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Darmian 6.5; Hakimi 5.5, Barella 6.5, Eriksen 5.5 (58′ Sensi 5.5), Gagliardini 6 (70′ Vecino 6), Young 6.5, Lukaku 7.5, Lautaro Martinez 7 (77′ Sanchez 5.5).

SASSUOLO – Consigli 6; Toljan 6 (76′ Haraslin ng), Chiriches 5 (90′ Karamoko ng), Marlon 5, Rogerio 5.5 (75′ Kyriakopoulos 6); Obiang 6.5, Lopez 6; Traore 6.5, Djuricic 6, Boga 5.5 (80′ Oddei ng); Raspadori 6.5.