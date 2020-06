Inter-Sassuolo 3-3, le pagelle di CalcioWeb: orrori in campo e occasione persa per la squadra di Conte [FOTO]

Inter-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – Partita dai due volti quella che è andata in scena a San Siro per la giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Inter e Sassuolo. Inizio di partita veramente horror per la squadra di Antonio Conte, le difficoltà sembrano evidenti. Passano appena 4 minuti e la squadra ospite passa subito in vantaggio, disattenzione dei padroni di casa e Caputo ne approfitta, niente da fare per Handanovic. In pochi minuti la partita cambia e l’Inter la ribalta prima con Lukaku e poi con Biraghi.

Nel secondo tempo il tema della partita con cambia, grande occasione per l’Inter, tiro di Lukaku e respinta di Consigli, Gagliardini a porta libera colpisce la traversa. Al 75′ entra Young, scelta sbagliata. L’esterno prima rischia con un tocco di braccio, poi procura il calcio di rigore che Berardi trasforma. All’86’ incredibile errore della difesa del Sassuolo, Borja Valero sigla il 3-2. Finita? Macchè. Passa un minuto ed il Sassuolo paraggia, in mischia con Magnani. In alto la FOTOGALLERY con tutte la immagini.

Inter-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, Ranocchia 5.5 (dal 54′ de Vrij 5.5), Bastoni 5, Moses 6 (dal 55′ Candreva 6.5), Gagliardini 4.5, Borja Valero 7, Biraghi 7 (dal 75′ Young 4.5); Eriksen 5.5 (dal 62′ Agoume 5); Lukaku 7, Sanchez 6.5 (dal 62′ Martinez 5).

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 5.5, Chiriches 6 (dal 79′ Magnani 7), Ferrari 6.5, Rogerio 6 (dal 46′ Kyriakopoulos G. 5.5); Magnanelli 6 (Dal 58′ Locatelli 6), Obiang 6.5; Berardi 6.5, Djuricic 7, Boga 5 (dal 67′ Haraslin 5.5); Caputo 7 (dal 58′ Defrel 5).