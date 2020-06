Inter-Sassuolo, i neroverdi recriminano per il fallo di mano di Ashley Young [FOTOSEQUENZA e VIDEO]

Inter e Sassuolo hanno pareggiato 3-3 nella gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Partita ricca di capovolgimenti di fronte ed episodi da moviola. A far discutere e far protestare i neroverdi è stato in particolare un tocco di mano di Ashley Young, difensore inglese. Poco dopo il suo ingresso in campo, l’ex Manchester United ha intercettato un cross di esterno di Muldur con il braccio, provando a ritrarlo ma quando era troppo tardi. Il tocco è evidente, ma per Massa e il VAR non c’è nulla da segnalare. Vibranti le proteste dei calciatori del Sassuolo, ricompensate poco dopo quando lo stesso Young ha commesso fallo da rigore, stavolta visto da Massa. Il primo contatto, quello non segnalato, è sembrato molto simile a quello di Conti in Juventus-Milan di Coppa Italia. In quell’occasione il calcio di rigore per la Juventus fu fischiato. In alto la FOTOSEQUENZA del fallo, in basso il VIDEO.