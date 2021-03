Inter-Sassuolo rinviata, le reazioni del web: i meme scatenati su… Radu [FOTO]

L’ATS ha ordinato il rinvio della partita del campionato di Serie A tra Inter e Sassuolo, adesso si attendono aggiornamenti da parte della Lega. La decisione è nata dopo la notizia della positività di altri due calciatori nerazzurri: dopo D’Ambrosio e Handanovic è stato il turno anche di De Vrij e Vecino. La squadra di Antonio Conte è reduce da una serie di vittorie consecutive che hanno permesso di volare in classifica, continua ad essere considerata la principale candidata alla vittoria del titolo. La decisione di rinviare la sfida contro il Sassuolo ha portato tante reazioni dal mondo del web, addirittura si è parlato di campionato falsato.

I meme dopo Inter-Sassuolo

Continuano ad arrivare reazioni da parte dei social, in particolar modo sul profilo Instagram sono stati pubblicati alcuni meme divertenti. Nel dettaglio tantissime immagini che riguardano il portiere Radu, l’estremo difensore era pronto a scendere in campo per sostituire Handanovic, ma non potrà farlo a causa del rinvio della partita. In alto la FOTOGALLERY con tutti i meme dal web.