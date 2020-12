Partita a ritmi molto bassi nella sfida di Champions League tra Inter e Shakhtar, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. E’ stato un fallimento per la squadra di Antonio Conte che non solo ha fallito la qualificazione per gli ottavi di finale, ma non è riuscito a staccare il pass nemmeno per l’Europa League. C’è rabbia perché sarebbe bastato il successo considerando il favore del Real Madrid che ha vinto contro il Monchengladbach. La gara disputata dai nerazzurri è stata veramente deludente per i ritmi bassissimi, è mancato il sangue agli occhi. Nel complesso poche occasioni per sbloccare il match, il legno di Lautaro più le chance di Lukaku e Sanchez. Finisce 0-0, Inter fuori da tutto e delusione Conte. In alto la FOTOGALLERY.

Inter-Shakhtar, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2) Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Bastoni 6.5 (dall’86’ D’Ambrosio s.v.); Hakimi 6 (dall’86’ Darmian s.v.), Gagliardini 5.5 (dal 75′ Sanchez 6.5), Brozovic 6.5, Barella 6.5, Young 6 (dal 68′ Perisic 5.5); Lautaro 6.5 (dall’86’ Eriksen 6), Lukaku 6.

Shakhtar (4-3-3) Trubin 7; Dodo 6, Bondar 5.5, Vitao 5.5, Matviyenko 6; Maycon 6.5, Stepanenko 6.5, Kovalenko 6; Tete 5.5, Taison 6, Marlos 5.5.