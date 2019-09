Barella salva la faccia all’Inter, pari in pieno recupero contro lo Slavia Praga: quanta fatica! [FOTO]

Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions League, di fronte lo Slavia Praga, squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, l’obiettivo di Conte è iniziare con i tre punti per mandare già un segnale alle avversarie del girone. Ecco le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 18.55 su CalcioWeb.

L’Inter salva la faccia. Anzi, Barella salva la faccia all’Inter. Il primo gol all’Inter dell’ex Cagliari permette ai nerazzurri di non toppare clamorosamente in casa contro lo Slavia Praga. Giocano male i nerazzurri, non di certo come le recenti prestazioni in campionato, le occasioni tuttavia ci sono, ma non vengono sfruttate. E così, un avversario che se la gioca a viso aperto, passa. Non c’è reazione per l’Inter, serve la giocata o l’episodio. Arriva allo scadere: traversa di Sensi, Barella respinge e mette dentro. Bicchiere mezzo vuoto, e il girone non è dei più semplici.

90’+2 – Barella pareggia i conti! Sensi colpisce la traversa piena su punizione, sulla respinta Barella mette dentro.

85′ – L’Inter non punge, non ci sono idee né reazione: nessun sussulto.

70′ – Conte prova a scuotere i suoi, completamente assenti dopo lo svantaggio: dentro Politano e Barella per Lautaro e Brozovic.

63′ – Clamoroso: lo Slavia Praga passa in vantaggio. Olayinka a due passi mette in rete dopo il miracolo di Handanovic.

61′ – Non succede nulla, fase abbastanza noiosa della gara.

49′ – Esordio assoluto con la maglia dell’Inter per Lazaro, che entra al posto di Candreva.

46′ – Inizia la ripresa. Subito una grande occasione per l’Inter con Lautaro.

45′ – Si chiude a reti inviolate la prima frazione di Inter-Slavia Praga. Partita equilibrata anche se le migliori occasioni sono di marca nerazzurra.

39′ – Fase equilibrata della sfida, l’Inter non riesce a sfondare.

23′ – Lo Slavia Praga ci mette il pressing e l’intensità, l’Inter punge in contropiede e sfiora il gol con Lautaro. In due situazioni simili da calcio piazzato, invece, prima De Vrij e poi D’Ambrosio sprecano di testa.

1′ – Partiti

Inter-Slavia Praga live, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva (49′ Lazaro), Gagliardini, Brozovic (70′ Politano), Sensi, Asamoah; Lautaro (70′ Barella), Lukaku. All. Conte

Slavia Praga (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Traore (59′ Zeleny); Husbauer, Stanciu, Olayinka (84′ Provod); Masopust (78′ Helal). All. Trpišovský