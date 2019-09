Inter-Slavia Praga 1-1, le pagelle di CalcioWeb: la coppia d’attacco fa malissimo [FOTO]

Inter-Slavia Praga, le pagelle di CalcioWeb – Terminata la sfida di San Siro che ha visto esordire i nerazzurri in Champions League contro la compagine ceca. La gara, valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione, ha ‘aperto le danze’ di un raggruppamento complicato per l’undici di Antonio Conte, chiamato a ripetere le buone prestazioni e le vittorie in campionato. Queste le pagelle di CalcioWeb a fine gara, in alto la FOTOGALLERY della sfida.

INTER

Handanovic 6.5 – La parata importante, importante in realtà non è. Fa il miracolo sul tiro Zeleny, ma sulla respinta Olayinka insacca.

D’Ambrosio 6.5 – E’ molto propositivo nonostante la posizione, il migliore dei tre. Sfiora il gol due volte.

De Vrij 6 – Senza infamia né lode. Vicino al gol nel primo tempo.

Skriniar 5 – E’ il più incerto del pacchetto arretrato, è dal suo lato che sbuca Olayinka prima di mettere in rete.

Candreva 6 – Dimostra di essere cresciuto con Conte, lo ferma un piccolo problema fisico (49′ Lazaro 6)

Gagliardini 5.5 – Timido come un bambino al primo giorno di scuola. Effettivamente la scuola è da poco iniziata, ma lui ci sembra un po’ grandicello…

Brozovic 5 – Forse ha deciso di non andare via da San Siro dopo la gara di sabato sera? Non si sa, ma a sua prestazione è l’esatta prosecuzione di quella contro l’Udinese (70′ Politano 6)

Sensi 6.5 – Il meno peggio dei tre, spesso impreciso ma si impegna e ci prova. Si accende ad intermittenza. Fondamentale la traversa su punizione.

Asamoah 5.5 – Si vede poco e non è efficace. Ogni volta che prova a saltare l’uomo sbatte sull’avversario.

Lautaro 4.5 – Malissimo, è rimasto in Argentina ed ha ‘spedito’ a Milano il gemello? Ha due occasioni importanti ma le spreca (70′ Barella 7)

Lukaku 4 – Peggio del compagno, e ce ne vuole. Anzi, peggio di sabato, ed è ancora più difficile. La condizione fisica non è un alibi, non azzecca uno stop o una sponda che sia una.

SLAVIA PRAGA: Kolar 6; Coufal 6, Kudela 6, Hovorka 6, Boril; Soucek 6.5, Traore 6 (59′ Zeleny 7); Husbauer 6, Stanciu 7, Olayinka 7 (84′ Provod sv); Masopust 6 (78′ Helal sv).