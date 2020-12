Partita più difficile de previsto per l’Inter che non è riuscita a mettere in mostra la qualità nettamente superiore rispetto allo Spezia, si è conclusa la sfida della 13esima giornata del campionato di Serie A, un pò sottotono la squadra di Conte come emerge dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Antonio Conte non è stata convincente, il primo tempo si è concluso a reti inviolate. Il ritmo aumenta nella ripresa ed i nerazzurri trovano la via delle rete due volte prima con Hakimi e poi con Lukaku. A tempo quasi scaduto è Piccoli a siglare il gol del definitivo 2-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Inter-Spezia, le pagelle di CalcioWeb

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 7 (dall’80’ D’Ambrosio s.v.), Gagliardini 5 (dal 46′ Sensi 6), Brozovic 5.5 (dal 65′ Vidal 6), Barella 6, Young 6 (dall’80’ Darmian s.v.); Lautaro Martinez 6.5, Lukaku 6 (dall’80’ Perisic s.v.). All. Conte

Spezia (4-3-3): Provedel 5.5; Vignali 6, Ismajl 6.5, Terzi 6.5, S. Bastoni 6; Deiola 5.5 (dal 73′ Maggiore 6), Ricci 6, Mora 5.5 (dal 73′ Agudelo 6); Acampora 6 (dal 91′ Mastinu s.v.), Nzola 5.5 (dall’80’ Piccoli 6.5), Gyasi 6 (dall’80’ Farias s.v.). All. Italiano