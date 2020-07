Inter, svelata la maglia da trasferta per la prossima stagione: spuntano i quadretti [FOTO]

L’Inter è reduce dal successo sul campo della SPAL ed ora è attesa dalla trasferta contro la Roma. I nerazzurri hanno agguantato il secondo posto e intendono mantenerlo, sperando in un passo falso della Juve per insidiare i bianconeri per la conquista dello scudetto. Nel frattempo, la società pianifica il futuro. Il sito specializzato ‘footyheadlines.com’ ha svelato la divisa da trasferta dell’Inter per la prossima stagione. La maglia presenta un disegno a quadretti neri e azzurri. Novità e rivoluzione anche per quanto riguarda pantaloncini e calzini. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.