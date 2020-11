Inter-Torino 4-2, le pagelle di CalcioWeb: nerazzurri imbarazzanti per 62 minuti, poi la sveglia [FOTO]

Inter-Torino, le pagelle di CalcioWeb – E’ andata in archivio una partita incredibile valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Inter e Torino. Per gran parte della sfida la prestazione della squadra di Antonio Conte è imbarazzante, i granata giocano da grandi ma dopo si addormentano. Infortunio per Belotti nel riscaldamento, al suo posto c’è Zaza. E’ proprio l’ex Juventus a portare in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa Singo si procura un calcio di rigore, Ansaldi non sbaglia. La partita cambia completamente e in 3 minuti i nerazzurri trovano il pareggio prima con Sanchez e poi con Lukaku. Hakimi si procura un calcio di rigore, lo stesso belga firma il 3-2, la chiude Martinez in contropiede, finisce 4-2. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5, D’Ambrosio 5.5 (dal 65′ Skriniar 6), Ranocchia 5.5 (dal 74′ De Vrij s.v.), Bastoni 5.5; Hakimi 5.5, Gagliardini 5 (dal 65′ Martinez 6.5), Vidal 6, Barella 6, Young 5 (dal 74′ Perisic 6); Sanchez 6.5 (dall’86’ Nainggolan s.v.), Lukaku 7. All. Conte

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Bremer 6, Nkoulou 5, Lyanco 5.5; Singo 7, Meitè 6.5, Rincon 6 (dall’85’ Edera s.v.), Linetty 6, Ansaldi 7; Zaza 7, Verdi 6.5 (dal 41′ Bonazzoli 5.5). All. Giampaolo