Inter-Udinese 1-0, le pagelle di CalcioWeb: a San Siro torna Bobo Vieri. Ah, no, è Sensi… [FOTO]

Inter-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Terzo ed ultimo anticipo del sabato di questa terza giornata di Serie A. A San Siro di fronte Inter e Udinese, Conte contro Tudor, ex compagni alla Juventus. Il primo vuole rimanere a punteggio pieno dopo i successi contro Lecce e Cagliari, il secondo proverà a fare lo sgambetto ad un’altra milanese dopo la vittoria sul Milan alla prima. Finisce 1-0, l’Inter vince ancora grazie all’uomo del momento: Stefano Sensi. Ecco le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY del match.

INTER

Handanovic 6.5 – L’Udinese ci prova più di una volta, lui chiude la saracinesca.

Godin 7 – Ma l’Inter ha preso un difensore o un trequartista? Che assist a Sensi!

De Vrij 6.5 – Ordinato e attento, guida una retroguardia sulla carta molto forte.

Skriniar 6.5 – Benissimo dietro, pressa anche molto alto e morde le caviglie. Ma alcuni retropassaggi gridano vendetta. Mandatelo dal gommista per la convergenza.

Candreva 6.5 – Pensava di giocare una partita di calcio, si ritrova in una di boxe. Lo schiaffo di De Paul non lo intimorisce, ma nel finale rischia di rovinare tutto dopo aver perso palla da ultimo uomo.

Barella 5.5 – Non ha ancora inciso nella nuova squadra così come ha fatto Sensi, in più lo condiziona l’ammonizione a metà primo tempo (46′ Gagliardini 6.5 – Meglio del compagno, ma nel secondo tempo l’Inter ha l’uomo in più).

Brozovic 6.5 – Giornata tranquilla, oggi deve solo mettere ordine. Fa il capo, con tutti gli altri a correre per lui.

Sensi 8.5 – Alcuni tifosi dell’Inter pensavano di aver visto Vieri in quell’incornata. No, Bobo non gioca più. Sensi insacca da bomber vero, ormai non è più una scoperta.

Asamoah 6 – Non spinge come ci aveva ormai abituato ritrovando Conte, Larsen lo tiene bene a bada.

Politano 7.5 – La nuvola di Fantozzi lo segue all’inizio, quando colpisce il palo. Poi decide di prendersi la scena e non lo ferma più nessuno (80′ Sanchez sv)

Lukaku 4.5 – Se Politano corre, lui sta fermo. Immobile (di nome) gioca nella Lazio, non nell’Inter. Nonostante il ‘richiamo’ di Conte nel primo tempo, il belga è statico e si fa sempre anticipare. (64′ Lautaro 6)

UDINESE

Musso 7.5 – Prende di tutto, non si passa.

Opoku 6 – Senza infamia né lode.

Becao 4.5 – Male. Con l’altra milanese era stato protagonista, oggi non si ripete. Tanti retropassaggi errati e si perde Sensi, che in quanto a centimetri non dovrebbe neanche impensierirlo. Eppure…

De Maio 5 – Non era lui a doverlo seguire, perché arriva da dietro, ma qualche responsabilità nel gol di Sensi ce l’ha.

Larsen 6 – Spinge con raziocinio e tiene bene a bada Asamoah.

Walace 6 – Non come il compagno di reparto, ma mette in mostra le sue caratteristiche. Condizionato dall’espulsione di De Paul (80′ Mandragora sv).

Fofana 7 – Un centrocampista completo: muscoli, corsa, tecnica e visione di gioco. Intorno all’ora di gioco fa uno scatto e sembra vedere il Bolt dei tempi migliori.

Jajalo 5.5 – Il meno positivo dei tre, non si vede molto (69′ Barak 5.5)

Sema 6 – Esordio non male per il nuovo acquisto bianconero, sa fare bene le due fasi (80′ Pussetto sv)

De Paul 3 – Cosa fa? L’Udinese aveva iniziato a prendere le misure, non dispiacendo affatto. Una sciocchezza inutile la sua.

Lasagna 5.5 – Sembra isolato nonostante l’Udinese provi a giocare, anche dopo l’espulsione. Solo un’occasione per lui.