International Champions Cup, Handanovic si conferma para-rigori: l’Inter supera il Tottenham [FOTO]

Si è appena concluso un interessante match valido per l’International Champions Cup, sono scese in campo Tottenham e Inter che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, nuove indicazioni per il tecnico Antonio Conte, bene difesa e centrocampo mentre sono evidenti i problemi in attacco in attesa di innesti nel reparto avanzato. Partenza subito sprint per gli Spurs, dopo appena 3 minuti vantaggio con Lucas Moura, l’Inter prova a reagire ma senza trovare il pareggio. Fino al 36′, grande giocata di Esposito che lancia Sensi, l’ex Sassuolo non sbaglia e pareggio, da segnalare un palo di Brozovic. Nella ripresa partita equilibrata ma le squadre non riescono a sfondare, il risultato non cambia più e si va ai calci di rigore. Eriken sbaglia, strepitoso Handanovic, errore anche di Puscas. Rete di Son, ottimo penalty di Ranocchia. Cucchiaio di Nkoudou, gol con rischio per Dimarco. Gol di Alderweireld, perfetta esecuzione di Politano. Handanovic para il rigore di Skipp, di Joao Mario la rete decisiva.