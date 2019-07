International Champions Cup, Inter ko all’esordio: lo United vince con il minimo sforzo [FOTO]

L’Inter continua la preparazione in vista della prossima stagione con l’obiettivo di essere grande protagonista, nel frattempo arriva l’esordio all’International Champions Cup, ko per la squadra di Antonio Conte battuta 1-0 dal Manchester United a Singapore. Il match è stato deciso dal giovane Mason Greenwood (classe 2001), con un mancino in diagonale al 30′ della ripresa dopo una respinta corta del portiere nerazzurro Handanovic. Per l’Inter esordio del centrocampista Barella, adesso l’Inter in campo martedì 24 a Nanchino contro la Juventus. Buone indicazioni per l’Inter, evidenti problemi in attacco, la dirigenza dovrà piazzare almeno due colpi nel reparto avanzato. In alto la fotogallery del match.