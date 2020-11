I reality continuano ad essere sempre molto seguiti, il particolar modo ha riscontrato successo il Grande Fratello Vip che proseguirà fino al mese di febbraio. Poi ad Aprile sarà il turno dell’Isola dei Famosi, altro appuntamento da non perdere per gli amanti del genere. Iniziano a circolare le prime indiscrezioni, alla guida dovrebbe esserci la moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi ha superato la concorrenza di Belen. Indicazioni anche su alcuni concorrenti: l’attore turco Can Yaman, l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, la modella Mila Suarez, gli ex protagonisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi, l’ex calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Sossio Aruta, l’ex gieffina Cristina Plevani e l’ex fidanzato di Pamela Prati Luigi Oliva. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.