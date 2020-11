Italia-Estonia 4-0, le pagelle di CalcioWeb: Grifo si conferma un vero jolly, Bernardeschi ritrova fiducia

Italia-Estonia, le pagelle di CalcioWeb – Continua l’ottimo momento dell’Italia di Roberto Mancini (oggi in panchina c’era Evani per la positività al Coronavirus del Ct). Dominio in lungo ed in largo per gli azzurri che si sono imposti senza particolari problemi contro l’Estonia. L’uomo del match è stato Grifo, il calciatore del Friburgo autore di una doppietta, in particolar modo bellissimo il primo gol mentre la rete del tris è stata realizzata su calcio di rigore. Il raddoppio porta la firma di Bernardeschi, finalmente una prestazione convincente del calciatore della Juventus. Nel finale l’Italia controlla. Finisce 4-0, Orsolini si procura un calcio di rigore e lo trasforma, gli azzurri crescono partita dopo partita. Tutte le pagelle del match.

Italia (4-3-3):

Sirigu s.v.: non viene mai impegnato dagli avversari, solo un piccolo brivido nel primo tempo con un tiro-cross che ha scheggiato il palo.

Di Lorenzo voto 6: è un calciatore più difensivo, oggi ci prova anche con qualche ‘scorribanda’.

D’Ambrosio voto 5.5: schierato in posizione più centrale rispetto al solito, soffre un pò la posizione.

Bastoni voto 6.5: un leggero infortunio non lo condiziona, si dimostra molto sicuro nonostante la giovane età.

Emerson Palmieri voto 6: al contrario di Di Lorenzo gioca di più nella metà campo avversaria, alcune volte è disattento.

Gagliardini voto 6: si procura un calcio di rigore, pericoloso con diversi inserimenti.

Tonali voto 6: prova a far girare la squadra e ci riesce con buona qualità. Tocca tanti palloni e tutti bene.

Soriano voto 6.5: in mediana è quello che si muove di più. Dimostra tanta voglia di convincere Mancini per le prossime partite.

Bernardeschi voto 7: finalmente una partita convincente per il calciatore della Juventus, da segnalare principalmente il gol del raddoppio.

Lasagna voto 5.5: è il peggiore della squadra, non manca l’impegno ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Out per infortunio

Grifo voto 7.5: è un pupillo di Evani e Mancini, risponde presente con un grande gol ed una prestazione di ottimo livello. Nella ripresa la doppietta personale su rigore.

(dal 46′ Pessina 6)

(dal 71′ Pellegri s.v.)

(dal 71′ Pellegrini s.v.)

(dal 72′ Orsolini 6.5: si procura un calcio di rigore e lo trasforma con freddezza)

(dal 79′ Calabria s.v.)

(dall’80’ El Shaarawy 6)

Estonia: (4-2-3-1): Meerits 5.5, Teniste 5, Baranov 5.5, Mets 5, Pikk 5.5; Ainsalu 5, Soomets 6; Liivak 6, Miller 5.5; Marin 5.5; Sappinen 5.5.