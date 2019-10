Italia Settebellezze, anche la Grecia si arrende agli Azzurri: qualificazione da prima del girone [FOTO]

ITALIA-GRECIA LIVE– L’Italia si qualifica all’Europeo del 2020 con 3 giornate d’anticipo e, in virtù del pareggio tra Liechtenstein e Armenia e della sconfitta della Finlandia contro la Bosnia, lo fa da prima del girone. Una brutta Italia per 45′. Nella ripresa gli Azzurri cambiano registro e hanno la meglio della Grecia per 2-0. Nel primo tempo l’occasione migliore è per la Grecia con Bakasetas che impegna Donnarumma. Da segnalare l’uscita di Chiesa per infortunio al 39′. Nella ripresa subito due occasioni con Insigne e Immobile. La svolta poco dopo l’ora di gioca. Bella iniziativa di Verratti, destro a giro di Insigne e mano di Chatzidiakos. Calcio di rigore battuto alla perfezione da Jorginho. Al 78′ è Bernardeschi a trovare il raddoppio con un sinistro deviato. In alto la FOTOGALLERY.

FINISCE QUI! L’ITALIA SI QUALIFICA ALL’EUROPEO.

78′ – Bernardeschi per il raddoppio dell’Italia. Mancino dai 22 metri e deviazione decisiva del neo-entrato Giannoulis.

63′ – Jorginho porta avanti l’Italia. Calcio di rigore concesso per un tocco di mano sul tiro di Insigne. Il centrocampista azzurri è perfetto dal dischetto.

60′ – Grecia ad un passo dal vantaggio: Koulouris prende solo l’esterno della rete sull’assist di Limnios.

55′ – Immobile schiaccia di testa, attento il portiere greco.

53′ – Conclusione di Insigne che non spaventa il portiere ellenico.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Finisce qui un brutto primo tempo.

28′ – Barella tenta la conclusione da fuori, palla deviata in angolo.

25′ – Ci prova Insigne, palla lontana dalla porta greca. Primi 25 minuti difficili per l’Italia, che non trova sbocchi.

12′ – La prima conclusione del match è di Bakasetas, pronto Donnarumma alla respinta.

E’ subito l’Italia a fare la partita, nessun tiro in porta per ora.

1′ – PARTITI!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia: Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Grecia: ​Paschalakis; Bakakis, Chatzidiakos, Siovas, Stafylidis; Zeca, Kourbelis, Bouchalakis; Bakasetas; Koulouris, Limnios.