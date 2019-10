Italia-Grecia 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Jorginho killer, Barella fa lo struzzo [FOTO]

ITALIA-GRECIA, LE PAGELLE DI CALCIOWEB – L’Italia batte la Grecia e si qualifica all’Europeo del 2020. Reti di Jorginho e Bernardeschi, che risultano anche i migliori in campo. In alto la FOTOGALLERY.

Italia:

Donnarumma 6.5: salva gli Azzurri nel primo tempo: PROVVIDENZIALE.

D’Ambrosio 6: si fa male dopo pochi minuti, ma resta in campo facendo un’onesta partita: STOICO.

Bonucci 6: poco impegnato come tutta la difesa azzurra, fa il suo: CAPITANO.

Acerbi 6: come il compagno di reparto: PIU’ CHE ACERBI, MATURO.

Spinazzola 6.5: è uno dei più attivi dei nostri, prova qualche iniziativa a sinistra che non viene sfruttata a dovere: INTRAPRENDENTE.

Barella 5: si fa vedere pochissimo, poca personalità: SI NASCONDE COME UNO STRUZZO NELLA SABBIA (87′ Zaniolo sv)

Jorginho 7: fa poco fino al rigore, un penalty pesantissimo battuto con la personalità e precisione: FREDDO COME UN KILLER DELLA MAFIA RUSSA.

Verratti 6.5: fa qualcosa in più degli altri due centrocampisti, ma non entusiasma, giocata decisiva in occasione del rigore guadagnato da Insigne: LA CLASSE NON E’ ACQUA.

Chiesa 5.5: poco appariscente fin quando resta in campo, tenta poche iniziative: TIMIDO, E’ UN RAGAZZO TUTTO CASA E…CHIESA (39′ Bernardeschi 7)

Immobile 6: si impegna ma gli arriva un solo pallone buono che Paschalakis smanaccia in corner: VOLENTEROSO (79′ Belotti 6)

Insigne 6.5: primo tempo allineato alla prestazione della squadra, viene fuori nella ripresa e diventa un professore: INSIGNE CALCIO.

Grecia: ​Paschalakis 6; Bakakis 5.5, Chatzidiakos 5, Siovas 6, Stafylidis 5.5; Zeca 6, Kourbelis 6, Bouchalakis 5.5 (75′ Giannoulis 5); Bakasetas 5 (80′ Mantalos 5.5); Koulouris 5 (67′ Donis 5.5), Limnios 6.5.