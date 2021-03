Italia-Irlanda del Nord 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Berardi-Immobile, la squadra di Mancini si conferma su buoni livelli

Inizio di avventura positivo per l’Italia alle qualificazioni per i Mondiali in Qatar del 2022. La squadra di Roberto Mancini ha conquistato tre punti molto importanti per la classifica, la sfida è stata un pò altalenante ma la squadra avrà modo di crescere nelle prossime partite. L’Italia chiude i conti già nel primo tempo, Immobile va vicino alla marcatura ma non riesce a concludere. Passano pochi minuti ed è Berardi a sbloccare il risultato, azione personale per l’attaccante del Sassuolo. La nazionale italiana raddoppia proprio con il calciatore della Lazio che questa volta è lucido su assist di Insigne. Nella ripresa giro di sostituzioni ed il risultato non cambia più, l’Italia vince con il risultato di 2-0 ed inizia con il piede giusto. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Italia-Irlanda del Nord, le pagelle di CalcioWeb

Italia (4-3-3):

Donnarumma voto 6.5: quando chiamato in causa risponde presente.

Florenzi voto 6.5: protagonista in occasione del gol del vantaggio siglato da Berardi.

Bonucci voto 6: gli attaccanti dell’Irlanda si sono dimostrati in difficoltà, difficilmente è stato impegnato.

Chiellini voto 6: come il compagno di reparto, protagonista con buoni interventi in fase di chiusura.

Emerson voto 5.5: meno bene di Florenzi, non spinge con la solita insistenza.

Pellegrini voto 6: a sorpresa viene preferito a Barella, risponde con una buona prestazione.

Locatelli voto 5.5: prova a prendere per mano il centrocampo di Mancini, sbaglia un pò troppo.

Verratti voto 5.5: la qualità di certo non manca, oggi dimostra anche sostanza ma la prestazione è stata un pò deludente.

Berardi voto 7: sblocca la gara con un grandissimo gol, si conferma in ottima forma.

Immobile voto 6.5: si divora il gol del vantaggio nel primo tempo, poi raddoppia a modo suo.

Insigne voto 6.5: pericoloso in fase realizzativa, protagonista con l’assist per Immobile.

(dal 63′ Barella 6)

(dal 75′ Spinazzola 6)

(dal 75′ Chiesa s.v.)

(dall’84’ Pessina s.v.)

(dall’84’ Grifo s.v.)