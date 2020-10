Italia-Olanda 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Barella inventa, Pellegrini si conferma decisivo [FOTO]

Italia-Olanda, le pagelle di CalcioWeb – Partita dai due volti per l’Italia nella gara di Nations League contro l’Olanda. Appuntamento molto importante per la classifica di entrambe, alla fine ad approfittarne è la Polonia che ha vinto contro la Bosnia. Inizio positivo per gli uomini di Roberto Mancini che trovano il vantaggio al 16′, lancio perfetto di Barella (il centrocampista dell’Inter ancora una volta il migliore in campo), Pellegrini non sbaglia. Al 25′ arriva il pareggio in mischia, ci pensa Van de Beek a ristabilire la parità. Poi tanto equilibrio con l’occasione più grande sbagliata da un impreciso Ciro Immobile. Finisce 1-1. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Italia-Olanda, le pagelle di CalcioWeb

ITALIA (4-3-3):

Donnarumma voto 6: incolpevole in occasione del gol del pareggio di Van de Beek, per il resto controlla.

Spinazzola voto 6: avvio positivo sulla fascia sinistra, spinge con insistenza. Ancora meglio nel secondo tempo con cross pericolosi.

Chiellini voto 5.5: come al solito si conferma molto aggressivo, un pò troppo disattento in alcune occasioni del primo tempo.

Bonucci voto 6: come al solito è sempre molto attento, partita senza grosse sbavature. Pericoloso di testa nell’area avversaria.

D’Ambrosio voto 5.5: un pò troppo disattento, sembra colpevole in occasione dell’1-1 dell’Olanda.

Barella voto 7.5: altra grandissima prestazione per il centrocampista dell’Inter. Inventa con un pallone perfetto per il vantaggio di Pellegrini.

Jorginho voto 5.5: ancora una prestazione deludente per l’ex Napoli. Sbaglia qualche pallone, ma soprattutto manca di personalità.

Verratti voto 5.5: non riesce ad accendersi. Ha grandi qualità, la squadra dovrebbe sfruttarlo di più. Non sempre nel vivo del gioco.

Pellegrini voto 7: inserimento perfetto e gol del vantaggio. Si conferma molto pericoloso anche in fase realizzativa, riesce a far girare bene il pallone.

Immobile voto 5: con la Nazionale è un altro calciatore. Non per generosità, ma in fase realizzativa lascia a desiderare. Sbaglia un gol già fatto.

Chiesa voto 6: un problema intestinale lo limita un pò, ma nel complesso la prestazione è stata buona. Deve migliorare nel dribbling.

(dal 55′ Kean 6)

(dal 56′ Locatelli 6)

(dal 72′ Florenzi 6)

OLANDA (4-3-3): Cillessen 6.5; Hateboer 5.5, De Vrij 6, Van Dijk 6.5, Aké 6; Van de Beek 7, F. De Jong 7, Blind 6; Wijnaldum 6, L. De Jong 5.5, Depay 6