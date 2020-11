Italia-Polonia 2-0, le pagelle di CalcioWeb: il trio di centrocampo Jorginho-Locatelli-Barella è perfetto

Italia-Polonia, le pagelle di CalcioWeb – L’Italia è sempre più convincente. Ottima prestazione della squadra di Evani (Mancini è ancora out perché positivo al Coronavirus), successo in Nations League contro la forte Polonia. Partita di sacrificio dell’attaccante Belotti, ma i veri protagonisti sono stati i centrocampisti, il trio formato da Locatelli-Jorginho e Barella rappresenta un mix perfetto. L’Italia passa in vantaggio con Insigne, ma Belotti è in fuorigioco e la rete viene annullata. Al 27′ il risultato si sblocca, lo stesso attaccante del Torino si procura un calcio di rigore, Jorginho lo trasforma con freddezza. Nella ripresa espulso Goralski, entra Berardi ed il calciatore del Sassuolo chiude i conti con una grande azione personale. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 2-0. Italia in testa al girone con 9 punti, uno in più dell’Olanda. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

ITALIA (4-3-3):

Donnarumma voto 6: non viene quasi mai chiamato in causa dalla Polonia, ma si fa sentire ed imposta bene la difesa.

Florenzi voto 6.5: si conferma un calciatore di grande generosità, oggi meglio in fase difensiva.

Acerbi voto 6: una partita tranquilla per il centrale, mezzo voto in meno per il pallone perso con il successivo fallo durissimo.

Bastoni voto 6: non è più una sorpresa, ma un punto di riferimento sia per la Nazionale che per l’Inter.

Emerson voto 6.5: è uno dei migliori calciatori nel suo ruolo, spinge senza sosta sulla fascia, meglio in fase offensiva.

Barella voto 6.5: è un calciatore completo, dei centrocampisti è quello che ha il compito di inserirsi e ci riesce bene.

Jorginho voto 7: è il migliore in campo non solo per il calcio di rigore trasformato con freddezza. Tanti palloni passano dal suo piede.

Locatelli voto 7: partita eccezionale del centrocampista del Sassuolo. E’ ormai un punto fermo, stagione incredibile.

Bernardeschi voto 6: nei primi minuti è quello che si fa vedere di più. Viene sostituito nella ripresa, ma i passi in avanti sono evidenti.

Belotti voto 6.5: come sempre lotta come un leone. E’ ingenuo in occasioni del gol annullato a Insigne, si procura il calcio di rigore.

Insigne voto 6.5: altra partita di grandissima qualità per l’attaccante del Napoli. E’ sfortunato in occasione del gol annullato.

(dal 64′ Berardi voto 7: entra nel secondo tempo e chiude la partita con un’azione personale bellissima.

(dal 79′ Okaka s.v.)

(dall’88’ Di Lorenzo s.v.)

(dall’88’ El Shaarawy s.v.)

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny 6; Bereszynski 6, Glik 6, Bednarek 5.5, Reca 5.5; Krychowiak 5, Moder 5.5 (Goralski 3); Szymanski 5.5 (Zielinski 5.5), Linetty 5.5 (dal 74′ Milik s.v.), Jozwiak 5.5 (Grosicki 5.5); Lewandowski 5. Ct Brzeczek.