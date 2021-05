Italia-San Marino 7-0, buona prestazione degli Azzurri in vista dell’Europeo

Continua la marcia di avvicinamento dell’Italia in vista dell’Europeo. La squadra di Mancini ha dimostrato di essere in grandissima forma, l’avversario non è stato all’altezza ma la manovra degli Azzurri è stata interessante. Partenza con ritmi lenti: Mancini in attacco ha schierato Grifo, Kean e Bernardeschi, a centrocampo Pessina, Cristante e Castrovilli.

La partita è in archivio già dopo 45 minuti: ad aprire le marcature è stato Bernardeschi, poi Ferrari. Nella ripresa la squadra di Mancini dilaga. Entra Politano ed è proprio il calciatore del Napoli a siglare il tris. Entrano Belotti, Meret e Di Lorenzo, proprio il Gallo mette a segno il quarto gol. A chiudere i conti Pessina (doppietta) e poi ancora Politano. Finisce 7-0, in attesa di match ben più importanti.