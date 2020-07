L’Italia sul tetto del mondo: la gioia dei protagonisti a distanza di 14 anni [FOTO]

Sono passati 14 anni dal 9 luglio 2006, una data storica ed indimenticabile per tutti i tifosi italiani di calcio: l’Italia si laurea campione del mondo dopo la vittoria, ai calci di rigore, contro la Francia. Un percorso veramente entusiasmante per la squadra di Marcello Lippi che, arrivava all’evento dopo una serie di scandali, su tutti quello di Calciopoli. Il gruppo è riuscito a trovare la forza, emozionante anche la semifinale contro la Germania e decisa dopo i tempi supplementari, poi l’ultimo atto con il rigore decisivo di Fabio Grosso. Non sono mancare le reazioni dei protagonisti, ecco le più significative: “9 luglio…indimenticabile !!!”, scrive Totti. “Quando sali più in alto di tutti. Campioni del Mondo !!!”, è il messaggio di Materazzi. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi.