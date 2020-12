Si è verificato un nuovo caso legato al mondo del calcio. Il tribunale di Birmingham ha stangato Jack Grealish, riconosciuto colpevole di due reati: incidente in stato di ebrezza che ha provocato danni a due veicoli ed in più l’episodio si è verificato in un periodo di lockdown. La sanzione è stata pesante: patente ritirata e spese per ben 82.500 sterline, circa 91 mila euro. Secondo quanto riferito da un testimone, Grealish era ubriaco e aveva difficoltà a parlare. Solo 24 ore prima aveva pubblicato un messaggio sui social dove invitava le persone a rimanere a casa. E’ accusato anche di eccesso di velocità. Non potrà guidare per i prossimi 9 mesi.

Chi è Jack Grealish

Jack Grealish è un calciatore inglese centrocampista dell’Aston Villa e della nazionale inglese, è in possesso della cittadinanza irlandese. Si tratta di un esterno sinistro molto bravo nel dribbling. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Aston Villa, poi l’esperienza in prestito al Notts County. Torna all’Aston Villa e diventa un protagonista, dal 2014 è una pedina molto importante. In Nazionale ha iniziato con l’Under 21 dell’Irlanda, poi l’Under 21 dell’Inghilterra ed infine la prima squadra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del calciatore.