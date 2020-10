James Rodriguez è rinato in Inghilterra: la fidanzata incanta in Spagna [FOTO]

James Rodriguez ha iniziato una nuova vita, il calciatore colombiano si è trasferito in Inghilterra. L’impatto con la maglia dell’Everton è stato devastante, gol e grandi prestazioni per un calciatore fortissimo che non ha bisogno di presentazione. La fidanzata ha deciso di non seguirlo e le sue foto non sono passate inosservate. La bella Shannon De Lima si gode il sole della Spagna ed il suo profilo è stato preso d’assalto dopo gli ultimi scatti che hanno fatto impazzire i follower. La forma fisica si conferma delle migliori. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.