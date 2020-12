Jazzma Kendrick è stata un’ex fidanzata di Bobo Vieri. L’ex calciatore è sempre stato un latin lover, può vantare tantissime relazioni con donne più o meno famose: la relazione più importante è stata probabilmente quella con Elisabetta Canalis, la Velina più desiderata dagli italiani. Adesso fa coppia fissa con Costanza Caracciolo, è nata anche una figlia. Non si può dimenticare la relazione con Jazzma Kendrick, una bellissima modella dal fisico mozzafiato.

Le foto di Jazzma Kendrick

Negli ultimi giorni i social si sono scatenati, Jazzma ha pubblicato scatti veramente da impazzire. Si è fotografata in lingerie ed il risultato è stato mozzafiato, l’intimo è ‘color vino’ e gli scatti hanno ricevuto tantissimi like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.