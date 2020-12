Jesè Rodriguez è finito nel mirino per uno scandalo sessuale e la decisione del Psg è stata veramente dura. Il club parigino ha infatti ufficializzato la rescissione consensuale con il calciatore spagnolo, l’addio è arrivato con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale prevista il 30 giugno 2021. Secondo il legale del club francese il comportamento del calciatore ha portato un grave danno d’immagine.

Chi è Jesè Rodriguez

Jesè Rodriguez è un calciatore spagnolo, attualmente svincolato dopo la rescissione con il Psg. E’ un attaccante esterno, molto veloce ed in grado di saltare l’uomo nell’uno contro uno, è bravo a fornire assist. Inizia la carriera al Castilla, si mette in mostra e viene chiamato dal Psg. L’esperienza non è entusiasmante, poi i prestiti al Las Palmas e allo Stoke City. Torna al Psg, ma viene successivamente girato al Betis e allo Sporting Lisbona, prima di tornare nuovamente al club francese. Protagonista della trafila con la Nazionale spagnola, dall’Under 16 fino all’Under 21.

Gli ultimi scandali di Jesè Rodriguez

Il Psg ha deciso di rescindere il contratto con Jesè Rodriguez a causa di alcuni scandali che si sono verificati negli ultimi mesi. Prima la bufera per aver partecipato ad un party in pieno lockdown e senza mascherina. Poi è scoppiato uno scandalo sessuale, secondo voci provenienti dalla Spagna il calciatore avrebbe tradito la fidanzata Aura Ruiz con Rocio Amar, ex concorrente di diversi reality. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.