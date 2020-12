La fidanzata di Marco Verratti infiamma il web con scatti veramente sexy. Il calciatore del Psg è concentrato sulla stagione in corso, il club francese può togliersi anche tante soddisfazioni in Champions League. Fino a qualche anno fa era considerato l’erede di Andrea Pirlo, si è confermato un ottimo calciatore, ma in parte ha deluso le attese. E’ un classe 1992 quindi nel pieno della carriera, ma può ancora migliorare tantissimo. Il futuro è ancora tutto da decidere, non è da escludere un trasferimento entro i prossimi anni. E’ un uomo importante anche in chiave Nazionale.

La fidanzata di Verratti

Anche la vita privata va a gonfie vele, in particolar modo il rapporto con la fidanzata: Jessica Aidi. Si tratta di una modella che è seguitissima sui profili Instagram, i fan sono più di 200mila. Il suo aspetto fisico non passa inosservato, in particolar modo i suoi capelli ricci. La coppia è uscita allo scoperto, sono tantissimi infatti gli scatti pubblicati sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.