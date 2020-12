Jessica Aidi è la bellissima fidanzata di Marco Verratti. Il centrocampista è considerato uno dei migliori calciatori in circolazione nel suo ruolo, non sempre però è riuscito a rendere ai massimi livelli. I club italiani si sono lasciati scappare le prestazioni del calciatore che adesso si sta mettendo in mostra con la maglia del Psg. Il futuro è ancora tutto da decidere, non è da escludere un trasferimento considerando l’elevato valore di mercato. Nel frattempo la vita privata regala grosse soddisfazioni.

Jessica Aidi, la fidanzata di Verratti

La fidanzata di Verratti Jessica Aidi si conferma in grandissima forma, sui social è molto seguita, su Instagram i follower sono più di 200mila. I suoi ricci non passano inosservati, ma soprattutto il fisico mozzafiato è molto apprezzato dai fan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Jessica Aidi.

