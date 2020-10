Jolanda De Rienzo, la giornalista con il fisico da urlo: che scatti! [FOTO]

Brava e bella. Stiamo parlando di Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva molto seguita sui social. E’ salita alla ribalta negli ultimi mesi grazie alle sue competenze dal punto di vista sportivo ma anche per la sua bellezza. E’ sempre più attiva su Instagram, i follower aumentano giorno dopo giorno, adesso sono già più di 300mila. I fan apprezzano gli scatti, in particolar modo le ultime foto non sono passate inosservate. Jolanda De Rienzo si conferma in grande forma, il fisico è veramente mozzafiato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della giornalista.