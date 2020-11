Julia Rose, la nuova sventola del web che guida nuda [FOTO e VIDEO]

Sul web spopola Julia Rose. Si tratta di una influencer e modella che può vantare addirittura 5 milioni di follower sul profilo Instagram. Mette in mostra il suo aspetto fisico, in particolar modo gli ultimi scatti sono stati esagerati, si è fotografata senza veli. Le forme sono prorompenti, è diventata sempre più virale anche per aver pubblicato un video super sexy, alla guida è nuda. Poi si è scatenata con altre immagini che non hanno bisogno di ulteriori commenti. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.

Gracia de Torres, l’ombra sul muro: si vede il corpo completamente nudo per una nobile causa [FOTO]