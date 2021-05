“Ultim’ora, avanza il nome di Juric per la panchina della Juve”, il web si scatena

Continuano ad arrivare tantissime reazioni dopo l’ultima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo a tenere banco è stata la lite tra l’allenatore Juric ed il giornalista Ugolini. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, Faraoni ha risposto a Rrahmani ed il punteggio ha condannato la squadra di Gattuso all’Europa League. Al termine della partita si sono verificati momenti di grande tensione, il tecnico Juric non ha gradito una domanda del giornalista sull’impegno dimostrato dalla squadra, si è infuriato e ha lasciato l’intervista in anticipo.

Sono arrivate una serie di reazioni, botta e risposta tra l’Hellas Verona e Sky. Ovviamente si è scatenato anche il web tra meme e messaggi che hanno portato tanti commenti: “Ultim’ora, avanza il nome di Juric per la panchina della Juve”, scrive un utente. La situazione è diventata davvero spinosa, non sono da escludere altre pagine di una vicenda che non rappresenta una bella pagina per il calcio italiano. In alto la FOTOGALLERY con i meme ed i messaggi.