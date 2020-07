Juve, Bonucci fa discutere. “Da capitano…”, e i tifosi bianconeri si arrabbiano: “Piano con i titoli…” [FOTO]

E’ stato uno dei protagonisti del nono Scudetto della Juventus, uno dei pochi ad esserci stato “quasi” sempre, sin da quando tutto è iniziato. Ma è proprio quel “quasi” ad aver fregato Leonardo Bonucci, che si fregia ormai di questa “macchia” indelebile che più di un tifoso bianconero non gli ha ancora perdonato. Il riferimento, ovviamente, è all’esperienza al Milan di qualche anno fa. Poi c’è stato il ritorno, graduale, e una fascia da capitano indossata quest’anno per via del lungo stop di Chiellini e del posto da secondo di Buffon.

Bonucci, questo ruolo di capitano, lo ha rimarcato ancor di più nel suo pensiero social al termine del match di ieri: “Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. IL MIO PIÙ BELLO”. Ha scritto il difensore. Quel “Da capitano” però, come detto, non è andato giù a più di qualche supporter juventino.

Bisogna anche rimarcare, tuttavia, come lo stesso calciatore abbia poi giustamente specificato in conferenza stampa: “Il capitano di questa squadra è e rimane Giorgio. Purtroppo quest’anno l’abbiamo avuto veramente poco. Giorgio è un leader in campo e fuori, io ho provato ad aiutare me stesso e la squadra nei momenti critici. Spero di esserci riuscito, non è facile”. Ma alcuni tifosi hanno preso di mira il difensore proprio sotto il suo post su Instagram, specificando: “Piano con i titoli, il capitano è Chiellini”. In alto la FOTOGALLERY con alcuni di questi messaggi.