Juve campione, ma la festa dei tifosi è “soft”: poche bandiere e qualche clacson a Piazza San Carlo [FOTO]

E’ stata una festa ‘soft’ in casa Juventus. I bianconeri hanno conquistato il nono scudetto consecutivo, un risultato veramente incredibile. I tifosi hanno risposto in modo freddo, pochissime persone in strada ed in piazza. Solo circa 30 persone a piazza San Carlo, qualche bandiera e sciarpa, più qualche suono di clacson. Nulla di più. Non era stata prevista alcuna limitazione per il Coronavirus, si è trattata di una scelta da parte dei tifosi, da valutare il motivo di questa decisione. Forse l’abitudine di vincere in Italia, forse un percorso che ha poco entusiasmato una parte dei tifosi. In alto la FOTOGALLERY con i pochi supporter presenti in piazza, molto più scatenati i calciatori.