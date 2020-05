La Juve festeggia lo scudetto del 2006 e si scatena il caos: “mi sembra sia stato revocato…”

Il 14 maggio è sempre stata una giornata molto particolare per la Juventus. Negli anni i bianconeri hanno dovuto fare i conti, in questa data con gioie e dolori: la partita di Perugia che è costata lo scudetto, l’accesso alla finale di Champions League del 2003 e infine lo scudetto del 2006. Proprio su quest’ultimo avvenimento la Vecchia Signora ha deciso di ricordare l’evento attraverso un post, con video, pubblicato su Twitter: “Lo Scudetto numero 29 arrivava #OnThisDay, nel 2006”, si legge sul profilo ufficiale. La partita contro la Reggina si giocò al San Nicola di Bari, successo con il risultato di 2-0 grazie alle reti siglate da Del Piero e Trezeguet. I festeggiamenti da parte del club bianconero che ha ricordato quello scudetto, non sono andati giù ai tifosi delle altre squadre, tantissimi messaggi pubblicati in risposta. “Mi sembra sia stato revocato…”, scrive un utente. Sfoglia la fotogallery in alto con tutti i messaggi.